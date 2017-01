Consultec publica nova lista de aprovados no vestibular 2017.1 da Uefs

A Consultec, empresa responsável pelo processo seletivo 2017.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana retificou e republicou o resultado do vestibular com alterações na lista de aprovados nesta quarta-feira (18) após constatar um erro de programação durante a migração dos dados na fase final de elaboração da referida lista, etapa em que contempla-se o somatório das Notas de Redação com as Notas das Provas Objetivas. O primeiro resultado foi divulgado ontem (17).

Em nota a Uefs ressaltou que esse foi o primeiro Processo Seletivo de Acesso ao Ensino Superior integralmente terceirizado, em razão de determinação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) e que eventuais dúvidas acerca do processamento dos resultados devem ser encaminhadas, diretamente, para a Consultec.

Leia a seguir o comunicado feito pela empresa na íntegra e em seguida o da universidade com os esclarecimentos sobre o ocorrido:

COMUNICADO

A CONSULTEC comunica a publicação da Lista Reti-Ratificada de Resultados do ProSel 2017, após proceder ajustes no documento divulgado em 17 de janeiro, considerando ter identificado erro de programação durante a migração dos dados na fase final de elaboração da referida lista, etapa em

que contempla-se o somatório das Notas de Redação com as Notas das Provas Objetivas, atendendo, desta forma, ao que estabelece o Edital, Item 6.16. Comunica, ainda, a publicação dos Boletins de Desempenho Individual, para acesso à pontuação e situação do candidato no ProSel 2017, no site da

Consultec. Para demais esclarecimentos, os candidatos poderão encaminhar e-mail

para consultec@consultec.com.br .

Salvador, 18 de janeiro de 2017.

CONSULTEC

COMUNICADO DA UEFS

RETI-RATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROSEL 2017.1

Considerando o ato de reti-ratificação da publicação do resultado do Processo Seletivo para Acesso ao Ensino Superior (Prosel 2017.1), divulgado pela Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos LTDA (Consultec), empresa vencedora da licitação para a realização deste processo, a Administração Central da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) vem a público ratificar a importância do referido ato, tendo em vista o compromisso institucional com a transparência, ética e lisura, princípios que sempre guiaram as ações desta Universidade. Cabe destacar que esse foi o primeiro Processo Seletivo de Acesso ao Ensino Superior integralmente terceirizado, em razão de determinação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE). Eventuais dúvidas acerca do processamento dos resultados devem ser encaminhadas, diretamente, para a Consultec através do email: consultec@consultec.com.br. A Administração Central da Uefs lamenta o ocorrido, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade desta reti-ratificação para a garantia da retidão no exercício da gestão pública.