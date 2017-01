Apenas 77 estudantes atingiram nota máxima na redação do Enem

Apenas 77 brasileiros atingiram pontuação máxima na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de um total de 6,1 milhões de estudantes que fizeram o exame em 2016. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Ministério da Educação (MEC). No ano anterior, 104 pessoas atingiram a pontuação máxima.

O temas da redaçõe do Enem foi "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil", na prova aplicada no fim de semana dos dias 5 e 6 de novembro. Já na segunda data da prova, alterada devido a ocupação de estudantes que protestavam contra a aprovação da PEC 241, nos dias 3 e 4 de dezembro, o tema foi "Caminhos para combater o racismo no Brasil"

Em coletiva de imprensa, a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, revelou que a diminuição no número de estudantes que atingiram a nota mil era "absolutamente esperado", uma vez que populações diferentes todos os anos fazendo o Enem. "Essa comparabilidade de medias tem que ser cuidadosa porque as populações são diferenciadas", revelou.

A prova de redação é a única de caráter subjetivo no Enem. Nela, os candidatos são avaliados, entre outros critérios, quanto ao domínio da língua portuguesa em sua norma padrão, à interpretação e aplicação de conceitos nas áreas de conhecimento, à organização e interpretação de informações e à elaboração de proposta de intervenção.