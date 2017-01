Avalanche após terremoto atinge hotel e deixa mortos na Itália

Uma avalanche atingiu um hotel em uma estação de esqui na cidade de Farindola, em Abruzzo, no centro da Itália, na noite de quarta-feira (18). Horas antes, a região tinha sido atingida por pelo menos três terremotos com magnitude superior a 5.

Duas pessoas, que estavam fora do Hotel Rigopiano, foram resgatadas e uma pessoa morta foi retirada dos escombros, segundo a CNN.

"Há muitos mortos", declarou Antonio Crocetta, um dos chefes dos socorristas alpinos enviados ao local na madrugada desta quinta-feira (19), segundo a France Presse.

A imprensa italiana afirma que as cerca de 30 pessoas que estavam no Hotel Rigopiano morreram, de acordo com a Reuters. Entre elas, ao menos 22 são hóspedes.

"Nós chamamos, mas ninguém responde", declarou Crocetta ao jornal italiano "Corriere de la Sera". As condições de resgate são bastante difíceis já que o hotel ficou completamente destruído pela avalanche.

As equipes de resgate também demoraram a chegar ao local porque as vias de acesso estavam bloqueadas pela neve. Os sobreviventes se abrigaram em um carro até a chegada do socorro, por volta das 4h desta quinta.

O hotel está localizado no maciço do Gran Sasso (cerca de 1,3 mil metros de altura), na cordilheira dos Apeninos, de acordo com a Efe.

Depois dos fortes tremores registrados na manhã de quarta, a região continuou a registrar réplicas dos abalos durante o período da noite, segundo a BBC. Os tremores ocorreram depois que as regiões de Abruzzo, de Marche e de Lazio foram atingidas por dias de forte nevasca.