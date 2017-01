Prefeitura mostra projeto para parque na Lagoa Salgada

A Era José Ronaldo na história de Feira de Santana tem um legado dúbio até o momento em termos de meio ambiente. O prefeito foi o criador dos primeiros parques, o Parque da Cidade, na região Sul, e o Parque do Geladinho, na avenida José Falcão. Foi a prefeitura, no primeiro mandato de Ronaldo também quem idealizou o parque na Lagoa Grande, empreendimento depois encampado e ampliado pelo governo do estado, felizmente, pois este tem melhores condições para a execução de uma obra de alto custo como está sendo aquela, ainda não concluída após quase uma década.

Apesar destes feitos, a prefeitura tem sido no mínimo omissa na preservação do que resta das lagoas, que podem, a exemplo da Grande, tornar-se no futuro, oásis numa cidade com irreversível tendência de crescimento.

O próprio Geladinho aguarda a anexação do terreno vizinho, que possui nascentes e por ora está ameaçado de ter o mesmo destino do outro mais abaixo, aterrado para nada, depois que a prefeitura aceitou laudo do interessado, atestando que não era lagoa, após inicialmente ter negado autorização para a obra. Na BR 324, o processo se repetiu quando o Atacadão requereu licença para construir seu segundo empreendimento na cidade.

Agora anunciam-se estudos e projetos, mais uma vez, para a Lagoa Salgada. Esta, como outras, já deveriam a esta altura estar pelo menos delimitadas, de forma que fosse mais fácil conter invasões.

De qualquer maneira, o anúncio feito pelo prefeito indica algum progresso, pois já existe minuta de projeto, do arquiteto e urbanista Claudio Roosevelt, da própria Secretaria de Planejamento.

“Prevê uma série de obras estruturais voltadas à revitalização e preservação do manancial aquífero da Lagoa Salgada, bem como criar um complexo espaço de lazer e convivência disseminado ao longo do cinturão que margeará todo o equipamento”, descreve Ronaldo.

No projeto consta a implantação de restaurantes, mirantes para o nascente e o poente, um bosque, campo de futebol, praças. O equipamento contará com uma ciclovia, pista de cooper, um parque infantil, praças de futebol society e um anfiteatro para dar vasão às manifestações culturais da comunidade.

Segundo o planejamento, o espelho d’água da Lagoa Salgada, após drenagem, terá profundidade máxima de dois metros. “Será interligado por pequenas ilhas cobertas de arbustos, intercaladas e ornamentadas por três chafarizes emergindo das águas”, descreve o prefeito.