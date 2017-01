Em nova rebelião, presos iniciam confronto na área externa na penitenciária de Alcaçuz

Internos da penitenciária de Alcaçuz iniciaram uma nova rebelião na unidade, onde outro motim fora encerrado há 48 horas, e começaram um combate entre facções na área externa e contra policiais militares que tentam conter o confronto.

Os detentos destruíram as celas, arrancaram pedaços de portas, desmontaram paredes e estão armados com paus e armas brancas. As paredes estão pichadas com inscrições como FDN, sigla da facção criminosa Família do Norte, que foi responsável pelo massacre ocorrido no dia 1º no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, que deixou 56 mortos.

Os presos se distribuíram em seções ao longo da penitenciária e policiais militares estão no telhado de um dos pavilhões, de onde atiram e lançam bombas de gás para impedir a aproximação de grupos rivais. Um helicóptero da polícia sobrevoa o local. De acordo com informações da Globo News, a polícia permitiu o avanço de um dos grupos.