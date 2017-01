O que foi mesmo que aconteceu com o resultado do vestibular, Uefs?

Parece que houve erro na divulgação do resultado do vestibular da Uefs. Lançaram uma reti-ratificação. Palavra nova para mim. Me soa como se dissesse que errou, mas nem tanto.

A reitoria disse que “vem a público ratificar a importância do referido ato”. Que ato? A reti-ratificação. Ah, sim! Diz a reitoria que a atitude é consequência de seu “compromisso institucional com a transparência, ética e lisura”.

O que houve? Alunos a princípio reprovados foram agora aprovados? Quantos? Alunos a princípio aprovados estão perdendo a vaga? Qual a dimensão do problema?

A Uefs não explica, em sua nota “comprometida com a transparência”. Mas como o vestibular, pela primeira vez, foi organizado integralmente por empresa terceirizada, a reitoria oferece link para a nota de esclarecimento da responsável, a Consultec.

Vai ver a Consultec explica, né? Não explica. Ou minha inteligência não basta para tanto. Veja se você entende: “A CONSULTEC comunica a publicação da Lista Reti-Ratificada de Resultados do ProSel 2017, após proceder ajustes no documento divulgado em 17 de janeiro, considerando ter identificado erro de programação durante a migração dos dados na fase final de elaboração da referida lista, etapa em que contempla-se o somatório das Notas de Redação com as Notas das Provas Objetivas, atendendo, desta forma, ao que estabelece o Edital, Item 6.16”.

Entendeu? Parece que houve erro na divulgação do resultado do vestibular da Uefs. O que houve? Alunos a princípio reprovados foram agora aprovados? Quantos? Alunos a princípio aprovados estão perdendo a vaga? Qual a dimensão do problema? Afeta toda a lista ou a maior parte? Ou são casos pontuais?

“Para demais esclarecimentos”, a empresa oferece o email consultec@consultec.com.br. Mas é só para candidatos. Não me serve.

Sinceramente, acho que apesar do “compromisso”, faltou “ transparência, ética e lisura”.

A questão não interessa só aos candidatos ao vestibular. A comunidade dentro e fora da instituição merece uma explicação melhor.