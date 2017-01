Corredores de tráfego do BRT começam a ser construídos na avenida João Durval

As obras estruturantes para implantação do sistema BRT em Feira de Santana continuam avançando e já estão seguindo com a construção dos corredores de tráfego de ônibus ao longo da avenida João Durval Carneiro, sentido Norte. As intervenções foram iniciadas nesta terça-feira, 17, nas imediações do viaduto Georgina Erismann e do Shopping Boulevard, e esta etapa deve ser concluída dentro de aproximadamente 90 dias, segundo previsão dos técnicos.

Nos corredores de tráfego do BRT ao longo da avenida João Durval Carneiro, rente ao canteiro central, nos dois sentidos da artéria, a empresa Via Engenharia está removendo a camada asfáltica e colocando uma base mais resistente, para suportar o fluxo intenso de ônibus. A base é de brita e com concreto rígido.

O serviço na pavimentação, conforme o encarregado Elson Batista, será executado desde trecho da avenida Ayrton Senna, seguindo pela avenida João Durval até atrincheira que a Prefeitura está construindo nesta avenida, no cruzamento com a avenida Presidente Dutra. “Primeiro vamos concluir a obra em uma faixa, no sentido Anel de Contorno até a Presidente Dutra, depois o retorno”, informou.

Ao longo da avenida também serão construídas algumas estações de embarque e desembarque de passageiros, a exemplo do que já vem sendo feito ao longo da avenida Getúlio Vargas. São intervenções que resultarão na modernização do sistema de transporte de passageiros por ônibus, através do BRT.