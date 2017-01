Banco do Nordeste da avenida Maria Quitéria será fechado

19 agencias do Banco do Nordeste serão fechadas esse ano no, uma delas está em Feira de Santana.

De acordo com o secretário geral do Sindicato dos Bancários da cidade, Hemilton Souza, dez funcionários serão deslocados.

Segundo ele, tanto os bancários quanto os clientes serão prejudicados.

“Infelizmente isso vem acontecendo. O Banco do Nordeste lucrou 225 milhões de reais no primeiro semestre de 2016 e é um banco que fomenta a agricultura familiar e o crédito para os produtores rurais. Será uma consequência negativa para a nossa região”, afirmou em entrevist ao repórter Paulo José do site Acorda Cidade.

De acordo com ele, esse cenário de fechamento e demissão de funcionários vai influenciar no atendimento aos clientes e as agências funcionarão com um número reduzido de funcionários para atender a grande demanda das pessoas.