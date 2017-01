Inscrições para vestibular 2017.2 da Uneb são prorrogadas até 5 de fevereiro

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) prorrogou o prazo de inscrição para o Vestibular 2017.2 até o dia 5 de fevereiro. Já as vagas do primeiro semestre serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSu).

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço www.vestibular.uneb.br . A seleção, com entrada para o segundo semestre deste ano, oferece 3.185 vagas distribuídas em mais de 112 opções de cursos de graduação presenciais, nos campi de Salvador e em outras 22 cidades baianas.

A taxa é de R$ 70. O candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição e não foi contemplado deverá acessar o módulo de acompanhamento durante o período de inscrição e imprimir o boleto, no valor de R$ 65.

O sistema de reserva de vagas destina 40% a negros de escola pública e 5% a indígenas – estes precisam especificar a que comunidade étnica pertencem e comprovar o vínculo por meio de declaração emitida pela organização indígena devidamente reconhecida. A aplicação da prova está prevista para os dias 23 e 24 de abril.