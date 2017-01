Trump chega a Washington na véspera da posse

Na véspera de prestar juramento como o 45º presidente dos Estados Unidos, o avião de Donald Trump chegou a Washington nesta quinta-feira, por volta das 12h no horário local (15h, horário de Brasília). O presidente eleito ficará na capital pelo menos durante os próximos quatro anos, determinado a transformar a política americana e deixar o legado de Barack Obama para trás. Durante este noite, ele se hospedará na Blair House, destinada a receber convidados de Estado, próxima à Casa Branca.

"Esta viagem começa e vou trabalhar e lutar muito para que esta seja uma grande viagem também para os americanos. Não tenho dúvidas de que juntos devolveremos a grandeza aos Estados Unidos", publicou o presidente eleito no Twitter na manhã desta quinta-feira, antes de partir em direção à capital.

O bilionário republicano, que se vangloria de ter 20 milhões de seguidores no Twitter, deixou a Trump Tower, em Nova York, para viajar a Washington, onde vai pernoitar, e se mudará na sexta-feira para a Casa Branca.

O empresário deixou de lado seu Boeing pessoal no aeroporto La Guardia, em Nova York, e passará a se deslocar a partir de então em uma aeronave da frota presidencial, o Air Force One.

Na capital americana, Trump e seu vice, Mike Pence, darão início ainda nesta quinta à série de atos formais que terminarão com a posse, que será realizada na sexta-feira na escadaria do Capitólio. Às 15h30 local (18h30 de Brasília), Trump depositará flores no Cemitério Nacional de Arlington, onde estão sepultados os veteranos americanos mortos em combate, e depois discursará do outro lado do rio Potomac, no Lincoln Memorial, epicentro da cerimônia de posse, que contará com shows de música country e fogos de artifício.

A cerimônia de juramento, ao ar livre, no Capitólio, começará ao meio-dia (15h de Brasília) de sexta-feira, segundo data e hora estabelecidas na Constituição, e será transmitida pela TV de todo o planeta, em um dia com previsão de chuvas.

Centenas de milhares de cidadãos, entre partidários e opositores ao novo presidente começaram a chegar à capital para participar deste ritual democrático do qual vão participar dirigentes políticos de todo o país, entre eles a adversária de Trump na disputa à Casa Branca, a democrata Hillary Clinton e três ex-presidentes.

“Trump tem pressa real de chegar à Casa Branca e começar a trabalhar para os americanos”, disse nesta quarta-feira seu vice-presidente, o conservador Mike Pence, de 57 anos.

FONTE: O Globo