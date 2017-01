Censo já registra mais de 400 autistas em Feira, mas número pode passar de 600

Os formulários do censo que vai identificar os autistas de Feira de Santana ainda estão em fase de tabulação, mas já foi constatada que a quantidade de pessoas que sofrem deste transtorno comportamental: são mais de 400 diagnosticados. O número é 20 vezes maior do que o imaginado pelo Infapaa (Instituto Família Azul de Proteção e Assistência ao Autista).

E a quantidade vai aumentar, prevê Cíntia Souza, dirigente da instituição. “Mais de 150 pessoas não participaram do censo”. Outras pessoas poderão aparecer. O censo foi realizado entre os dias 5 e 9 de dezembro passado. Mas os pais dos autistas devem procurar a unidade mais próxima do CRAS para preencher os formulários.

O secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira se reuniu com Cíntia Souza, na manhã desta quinta-feira, 19, na Sedeso. Também participou o vice-prefeito Colbert Martins Filho. Discutiram ações que serão implantadas pelo município para atender este segmento.

“Observamos que estas iniciativas, para que os objetivos sejam alcançados, deverão ter as participações das secretarias da Saúde [SMS], Cultura, Esporte e Lazer [Secel], Transportes e Trânsito [SMTT], mais a Sedeso”, afirmou Ildes Ferreira. “O prefeito José Ronaldo está determinado a agir neste setor”.

Com os resultados das pesquisas em mãos, o passo seguinte é pensar, traçar e executar políticas públicas que beneficiem este segmento da sociedade, oferecendo-lhe ferramentas para que melhorem suas condições de vida.

Para Colbert Filho, os primeiros passos devem ser dados e, pela determinação da Prefeitura, as iniciativas serão sequenciadas. “Serão observadas todas as variáveis a serem seguidas para atender as necessidades dos autistas, seja na educação, saúde e esporte”. O acesso aos benefícios sociais também foram debatidos.

Cíntia Souza observou que a educação é o maior obstáculo, bem como as condições financeiras das famílias, cuja grande maioria vive em vulnerabilidade social. “O que se busca é que autistas e suas famílias melhorem suas qualidades de vida”.

