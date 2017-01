Brasil perdeu 13,7 milhões de linhas móveis em 2016, diz Anatel

O ano de 2016 terminou com 13,7 milhões linhas de telefonia móvel a menos em operação no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a queda foi de 5,33% nas linhas ativas em relação a 2015.

A explicação, segundo a agência, está na redução das tarifas praticadas nas ligações entre operadoras diferentes. Com a redução, passou a ser menos vantajoso ter várias linhas, de operadoras diferentes.

“Com preços menores das ligações de uma empresa para a outra, os consumidores cancelaram os chips de diferentes prestadores”, justificou a agência, que também citou a “desaceleração econômica” como um dos fatores que levaram ao encolhimento da base de acessos móveis.

Três operadoras registraram um número inferior de linhas ativas em 2016 na comparação com 2015. A Oi foi a empresa com mais linhas canceladas, 12,32%; seguida pela América Móvil – Claro, com 8,8%; e pela Telecom Italia – Tim, com 4,25%.

Os estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco tiveram as maiores reduções de linhas móveis. Outro dado divulgado pela Anatel foi a redução de 19,8 milhões no total de linhas pré-pagas, queda de 10,75% em relação a 2015. Já as linhas pós-pagas registraram um acréscimo de 6 milhões (alta de 8,32%) no último ano.

FONTE: Agência Brasil