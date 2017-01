MPF e PF vão investigar acidente que matou ministro do STF

O Ministério Público Federal em Angra dos Reis instaurou nesta quinta-feira (19) inquérito para investigar a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki na queda do avião, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Além do órgão, a Polícia Federal também vai apurar as causas do acidente. Ele foi o ministro responsável pelas investigações da Operação Lava Jato na Corte e tratou dos processos dos investigados com foro privilegiado.

Aos 68 anos, Teori estava próximo de validar as delações da Odebrecht e iria retirar o sigilo de cerca de 900 depoimentos sobre esquemas de corrupção na Petrobras. O material é resultado de uma longa negociação, que se estendeu durante quase todo o ano de 2016.

O ministro Teori Zavascki foi nomeado para o STF pela então presidente da República, Dilma Rousseff, para ocupar a vaga de Cezar Peluso, que se aposentou após atingir a idade limite para o cargo, de 70 anos. Na última quarta-feira (18), ele interrompeu o recesso para determinar as primeiras diligências nas petições que tratam da homologação dos acordos de delação de executivos da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato.