Rodovias federais na Bahia tiveram 1,6 morte por dia em 2016, aponta PRF

Um balanço divulgado nesta quinta-feira (19) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou que foi registrada 1,6 morte por dia, durante o ano de 2016, nas rodovias federais da Bahia. Foram 611 mortes ocorridas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016. O número é 3,1% menor do que o registrado em 2015, quando 631 morreram nas estradas federais baianas.

Ao todo, foram registrados no último ano 5.424 acidentes nas estradas, o que, segundo dados da PRF, representa uma redução de 22,8% em comparação com 2015, quando 7.027 ocorrências foram contabilizadas.

Com relação aos acidentes graves, as principais causas são colisões frontais (294 registros, com 239 mortes e 289 feridos graves), colisões laterais (628 ocorrências, com 63 mortes e 201 feridos graves), colisões traseiras (133 registros, com 46 mortes e 129 feridos graves), saída de pistas (128 registros, com 65 e 140 feridos graves) e atropelamentos (127 registros, com 66 mortos e 77 feridos graves).