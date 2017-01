Cantora da banda Kaoma morre carbonizada em Saquarema

Loalwa Braz, vocalista da banda Kaoma, morreu carbonizada na madrugada de quinta-feira (19). A cantora, de 63 anos, foi vítima de um crime bárbaro após um suposto assalto, ainda sem informações detalhadas, em Saquarema, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com o comandante, quando a viatura chegou ao local do crime, o fogo já havia tomado o carro, encontrado na Estrada da Barreira. “A ocorrência aconteceu por volta das 3h40 da madrugada. Quando a viatura chegou ao local, o veículo já estava tomado pelo fogo. A perícia irá investigar”, afirmou o comandante na manhã de ontem. Segundo ele, o corpoestava no banco de trás do carro.

Famosa por cantar hits de lambada, consagrado na década de 1980, ela conquistou grande notoriedade com Chorando se foi e Dançando lambada.

KAOMA

Loalwa vinha investindo no relançamento da carreira e participou de atrações na TV como o Programa do Gugu, Mulheres e Domingão do Faustão ao longo de 2016.

O Kaoma conquistou êxito na Europa em 1989. Loalwa foi vocalista do grupo entre 1989 a 1999 e lançou sua carreira sol em 2013 com o álbum Recomeçar.

Ela teve mais de 25 milhões de discos vendidos além de canções gravads por Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Tim Maia, Alcione, Maria Bethania, Emílio Santiago, Gal Costa e Caetano Veloso. O sucesso fez com qu se apresentasse em grandes palcos internacionais como Paradis Latin, na França, e Madison Square Garden, nos Estados Unidos.