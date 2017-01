Porque a morte de Teori nÃ£o pode significar a morte da Lava Jato

Morreu o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato. A Lava Jato vai acabar?

E se tivesse sido Sérgio Moro?

A morte de alguém que dominava o processo é uma perda inegável. Atraso no andamento será inevitável. O destino de alguns personagens secundários do caso pode até ser modificado. Porém o desaparecimento de uma autoridade chave para a punição dos culpados pode ser também uma oportunidade para reforçar o amadurecimento institucional do país.

Depois de tudo que foi revelado e realizado pela longa investigação que revolveu as tripas de uma corrupção que sempre foi a regra do jogo político, não há como admitir que tudo seja varrido para debaixo do tapete com a substituição do relator, seja o sucessor de Teori na Lava Jato indicado por Michel Temer ou selecionado entre os atuais ocupantes do STF.

Tentativas de aproveitar a morte do ministro para livrar alguns ou muitos da punição, haverá, sem dúvida. Cabe à sociedade como um tudo impedir que isto ocorra. Atualmente há muito mais condições para tanto. Não há tapete grande o bastante para ocultar tanta sujeira.

Levar a Lava Jato até o fim não era e não é missão exclusiva de Sérgio Moro, Teori Zavascki ou Deltan Dallagnol.

Levar a Lava Jato até o fim inclui principalmente a punição dos políticos, vilões principais da tragédia brasileira. A Lava Jato já produziu enormes resultados e parece ter começado a criar uma nova cultura de combate à corrupção (nunca é demais lembrar que, por exemplo, estão na cadeia Marcelo Odebrecht e Sérgio Cabral, este já em consequência de investigação “filhote” da Lava Jato).

Mas se não culminar em punição ao universo político de modo mais abrangente, poderemos sim dizer que a operação acabou em pizza, pois tal impunidade criaria condições para que os de sempre sigam em frente com as práticas que tanto mal fazem à maioria da população do Brasil.

Alcançar este resultado para a Nação não é algo que depende da vida ou da morte de quem quer que seja. Não depende de Teori, Moro ou Dallagnol. Depende da sociedade. Se não conseguirmos, a culpa não poderá ser colocada na queda de um avião.