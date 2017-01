Turista chinesa é encontrada morta em piscina de hotel de Trancoso

Uma turista chinesa foi encontrada morta em um hotel de luxo em Porto Seguro. A vítima, identificada como Leen Chin, de 58 anos, estava no hotel Club Med, em Trancoso. O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira (19).

Conforme a Polícia Civil da cidade, um segurança encontrou Lee Chin morta na piscina. Antes, ela foi vista nadando sozinha no local. De acordo com o Radar 64, um laudo que apura o caso deve apontar as causas da morte.

No entanto, há suspeitas de que a mulher foi vítima de um infarto. Ainda conforme a polícia, a estrangeira tinha negócios em São Paulo.

