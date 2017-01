Brasil eliminou 1, 3 milhão de postos de trabalho em 2016, aponta Caged

O Brasil fechou 1.321.994 de postos formais de trabalho no ano passado, segundo os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho. O corte de vagas, apesar de menos intenso do que o verificado em 2015 (quando o saldo foi negativo em 1,542 milhão, o pior da história do Caged), mostra que 2016 ainda foi um ano desfavorável em termos de mercado de trabalho.

O número do Caged em 2016 foi o segundo pior da série, iniciada em 2002 (com ajustes), e é fruto de 14,7 milhões de contratações e 16,1 milhões de demissões no período.

Somente em dezembro, quando geralmente há mais demissões em função da dispensa de temporários, foram fechados 462.366 postos com carteira assinada. Para este dado, as projeções apontavam para corte entre 430 mil e 610 mil vagas, com mediana negativa em 545 mil.

O resultado de dezembro é fruto de 869.439 admissões e de 1.331.805 desligamentos. Apesar disso, o número de postos fechados em dezembro também foi menos intenso do que em igual mês de 2015, quando foram extintas 596.208 vagas.

Setor de Serviços

O setor de serviços foi o maior responsável pelo fechamento de vagas formais no mercado de trabalho brasileiro em 2016, conforme o Caged. O segmento foi seguido pela construção civil e pela indústria de transformação. Juntas, as três atividades responderam por 81% do 1,32 milhão de postos com carteira assinada extintos no ano passado.

Enquanto o setor de serviços foi responsável pelo fechamento de 390.109 vagas em 2016, a construção civil eliminou 358.679 vagas, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho. Já a indústria de transformação apresentou resultado líquido negativo de 322.526.

