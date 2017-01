Alunos da Rede Municipal fazem rematrícula até 6 de fevereiro

O período letivo de 2016 foi encerrado após as avaliações finais na sexta-feira (20).

Está sendo realizada até o dia 6 de fevereiro a renovação da matrícula dos alunos que estudam regularmente na Rede Municipal de Ensino. O período letivo de 2016 foi encerrado após as avaliações finais na sexta-feira (20). Pais ou responsáveis que ainda não confirmaram a permanência dos alunos nas escolas devem fazê-lo o quanto antes. A rematrícula é automática, mas depende da confirmação.

“A confirmação de permanência nas escolas é de suma importância para que possamos abrir as novas vagas para a comunidade. A expectativa é que neste ano tenhamos ainda mais alunos matriculados na Rede Municipal”, afirma a secretária de Educação, Jayana Ribeiro, destacando que a expectativa é atingir 50 mil estudantes.

Para os que desejam ingressar na Rede Municipal, o prazo da matrícula para novos alunos transcorre entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O processo é feito nas escolas pelos pais ou responsáveis legais.

A Escola Municipal João Marinho Falcão, localizada no bairro Olhos Dágua, abrirá vagas para alunos do 1º ao 9º ano e também para a Educação de Jovens e Adultos – EJA -. “Estamos prontos para receber novos alunos. Nossa escola tem uma estrutura ampla, salas arejadas, área externa para praticar esportes, sala de informática e Sala de Recursos para dar o apoio necessário também aos alunos com deficiência", relata a diretora, Girlene do Nascimento Sena de Andrade.