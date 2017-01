Com nomeação de Torres, Robinson Almeida assume como deputado federal

O novo parlamentar baiano comemorou a vaga na manhã deste sábado (21) em suas redes sociais.

A minirreforma administrativa anunciada no fim da noite desta sexta-feira (20) pelo governador Rui Costa (PT) deve movimentar também a Câmara dos Deputados. Com a nomeação do deputado federal Fernando Torres (PSD) para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), quem assumirá uma cadeira em Brasília será Robinson Almeida (PT), ex-secretário de comunicação do Estado.

O novo parlamentar baiano comemorou a vaga na manhã deste sábado (21) em suas redes sociais. “Compartilho com os amigos e amigas a notícia que vou assumir o mandato de Deputado Federal. Agradeço a todos os 64.265 baianos e baianas que me confiaram essa representação. Com coragem e humildade, vou lutar pela Bahia e pelo povo brasileiro nesses tempos difíceis de golpe na democracia e ataques aos direitos sociais”, prometeu.

Robinson era terceiro suplente da coligação após as eleições de 2014.