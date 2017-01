Fernando Torres tem a oportunidade que pode alavancar ou enterrar sua carreira

Em meio a uma composição para contemplar o PSD do senador Otto Alencar, e ao mesmo tempo levar o ex-secretário de Comunicação Robinson Almeida à Câmara dos Deputados, o deputado feirense Fernando Torres foi guindado ao posto de secretário de Desenvolvimento Urbano do estado.

É uma rara oportunidade para o deputado mostrar algum serviço por Feira de Santana e capacidade gerencial e administrativa, requisitos necessários a quem tem pretensões a ser prefeito da cidade.

Fernando diz ter tal pretensão, mas a cada eleição municipal recua. Como ele assegura que de 2020 sua candidatura não passa, a função lhe chega num momento propício.

O estado tem um débito enorme com Feira de Santana. As poucas obras arrastam-se por anos, como a Lagoa Grande e a construção do viaduto da Nóide Cerqueira. São obras da alçada da Conder, autarquia que faz parte da secretaria que Fernando assume.

É a Conder uma das principais ferramentas da batalha permanente que Rui Costa trava com ACM Neto para mostrar serviço, com a realização de obras que impactam na vida do morador da capital.

Com um feirense no comando da secretaria, cria-se a expectativa de que o estado possa desviar, um pouco que seja, os olhos da capital, onde aliás, a eleição de 2016 demonstrou que Rui Costa malha em ferro frio quando tenta solapar a popularidade do prefeito.

Como toda grande oportunidade, a função envolve grande risco. Se fracassar, Torres ficará mais longe do sonho de um dia governar sua cidade.