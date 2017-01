Mais 69.404 trabalhadores perderam emprego com carteira assinada na Bahia

Em 2016, a Bahia teve saldo negativo no número de empregos formais, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) anunciados nesta sexta-feira (20). O desempenho no ano, no entanto, foi melhor que o verificado em 2015. Em 2016, o saldo foi de -69.404; em 2015 foi de -83.076.

Apesar dos números ainda serem negativos, a comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. A crise começou a perder fôlego em abril de 2016, quando o país registrava o pico de vagas fechadas em um período de 12 meses. Mas esse número começou a cair mês a mês.

No mês - Em dezembro de 2016, a Bahia registrou 35.530 admissões e 51.802 desligamentos, um saldo de -16.272 (variação relativa -0,95%).