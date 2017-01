Menina de 7 anos está desaparecida desde sábado (21)

Gabrielly Gomes Santana, de 7 anos, está desaparecida desde a manhã de ontem (21), quando brincava na escada da casa da avó, no residencial Solar da Princesa IV, no bairro Gabriela. A mãe Jeisa Costa Gomes disse que estava no trabalho quando recebeu uma mensagem do outro filho, pelo WhatsApp, informando que ela tinha sumido.

Ela registrou queixa no Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho, e relatou à polícia que uma vizinha viu um veículo Corsa prata, suspeito, rondando o residencial e em seguida parado em frente ao bloco onde a criança estava brincando.

A noite ela voltou a delegacia e registrou um novo depoimento com mais detalhes. Jeisa disse que não suspeita de ninguém. Ela ressaltou que apesar de estar separada do pai de Gabrielly, tem certeza que ele não tem envolvimento com o sumiço da filha. Jeisa pede para as pessoas compartilharem a foto da menina e passar informações que ajudem a encontrá-la.

“Estão dizendo que minha filha foi encontrada, mas ela ainda não está nos meus braços. Eu creio em um Deus todo poderoso que ninguém tocou nela. Eu não suspeito de ninguém. Estão divulgando no WhatsApp que foi o pai da minha filha, mas eu tenho certeza que não foi ele. Peço que divulguem a foto dela”, declarou informando que desconhece motivos que levaria alguém a levar a garota.

Quem tiver informações que ajudem a encontrar a filha dela pode ligar para a polícia ou para os telefones: (75) 99221.5319/ 98243.0170/ 99241.6037.

Com informações do repórter Ed Santos do Acorda Cidade