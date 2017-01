Morre formanda em medicina que sofreu acidente na BR-324

Morreu na noite de sábado (21) no Hospital das Clínicas, em Salvador, a formanda em medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Fabiana Araújo Miranda. Ela sofreu um acidente de trânsito na manhã do dia 8 de janeiro, na BR-324, e foi socorrida em estado grave para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde passou por cirurgias e ficou internada até o dia 12, quando foi transferida para o hospital de Salvador.

O acidente sensibilizou e mobilizou milhares de pessoas no estado em uma campanha de doação de sangue para ajudá-la a fazer as cirurgias que precisava e proporcionou um aumento no estoque de sangue para os hospitais de Feira e Salvador.

A estudante sofreu o acidente quando viajava com os pais para a formatura de medicina em Petrolina (PE), marcada para o dia 12 de janeiro. O pai dela continua internado após ser transferido de um hospital de Feira para Salvador e a mãe morreu no local do acidente.

O acidente

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas na BR-324, no trecho da cidade de Tanquinho, após dois veículos de passeio, um Ônix e um Colbat, colidiram frontalmente na rodovia, na manhã do dia 8 de janeiro.

Morreram no local do acidente Leonice Brito do Nascimento da Silva, a filha Alana Nascimento da Silva, 11 anos, e a passageira do Ônix Heloisa Miranda de Araújo, 58 anos, mãe da estudante Fabiana Miranda. As duas estavam no mesmo veículo com o pai de Fabiana.

As vítimas ficaram presas às ferragens e foram removidas pelo Corpo de Bombeiros de Feira de Santana.