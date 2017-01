Fluminense vence clássico contra o Bahia de Feira

Jogando esta tarde no Estádio Joia da Princesa, o Fluminense venceu o Bahia de Feira por 1 x 0 em jogo amistoso preparatório para o Campeonato Baiano 2017. O tricolor feirense se recuperou da derrota que sofreu de 2 x 1 para o Jacuipense na largada da pré-temporada.

O Fluminense começou melhor, tendo mais domínio das ações do meio-campo e alguns momentos chegou a envolver o adversário tendo pelo menos duas chances claras de gol e aos 22 minutos de depois de uma rápida jogada o atacante Janeudo acabou derrubado na área e o árbitro Reinaldo Santana marcou pênalti. Jorge Wagner cobrou e marcou o gol tricolor.

O Fluminense manteve o ritmo envolvendo o adversário, que a rigor no primeiro tempo pouco incomodou o goleiro Jair, já que a tática que utilizou foi jogar nos contra-ataques explorando a velocidade do meia Dio e do atacante Igor.

No segundo, o treinador Jaelson Marcelino mudou todo o time do Bahia de Feira, enquanto o Fluminense manteve a mesma equipe, O tricolor feirense manteve o mesmo ímpeto, teve boas oportunidades, principalmente com Luiz Paulo e Janeudo. Aos poucos o treinador Arnaldo Lira foi fazendo mudanças, porém o tricolor feirense manteve o mesmo ritmo de dominar as ações de envolver o adversário em muitas oportunidades. O jogo permaneceu no mesmo panorama até o final.

O tricolor feirense folga amanhã pela manhã e à tarde o grupo se reapresenta, seguindo de imediato para a cidade de Santo Estevão onde ficará uma semana realizando treinamentos no Estádio Luiz Viana Neto, o Bandarrão, e retorna a Feira de Santana no próximo domingo (29). A estreia no Campeonato Baiano será no próximo dia 4 de fevereiro no Estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, contra o Galícia.

Fluminense x Bahia de Feira

Local – Estádio Joia da Princesa

Horário – 16 horas

Arbitragem – Reinaldo Silva de Santana, auxiliado por Leds Coutinho e João Paulo

Gols – Jorge Wagner (22min\1º tempo).

Fluminense – Jair (Rodrigo); Edson, Igor, Alexandre e Deca (Vicente); Guto (Ebinho), Rogério (Jarbas), Jorge Wagner (Eduardo) e Fernando Sobral (João Neto); Luiz Paulo e Janeudo (Daniel Rezende).

Técnico – Arnaldo Lira.

Bahia de Feira - Rudi (André); Chiquinho (Danilo), Joni (Lucas), Jair (Ralian) e Ivan; Cal (Maicon), Anderson (Serafim), Ivanzinho (Popo) e Dio (Galo); Marclei(Toni) e Igor (Robert).

Técnico – Jaelson Marcelino.