Corpos são encontrados carbonizados dentro de carro incendiado na BR-101

Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro incendiado nas margens da BR-101, entre os municípios de Muritiba e Cruz das Almas, a cerca de 145 km de Salvador, na manhã de domingo (22).

De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, uma equipe da Polícia Militar foi acionada depois de receber informações sobre um acidente no local.

O carro foi encontrado em um barranco, ao lado de uma estrada que dá acesso à zona rural de Muritiba. A polícia não tem informações sobre a identidade das vítimas, que estavam nos bancos da frente do veículo.

A polícia informou que suspeita inicial é de que o veículo tenha se envolvido no acidente e, depois, pegado fogo com as duas pessoas dentro. Outras hipóteses, no entanto, não são descartadas.

Os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, onde deverão ser identificados através de exames de DNA.