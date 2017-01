SMT realiza ação de combate ao transporte clandestino

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) estão intensificando, a partir desta segunda-feira, 23, as ações visando coibir o transporte irregular de passageiros em Feira de Santana. A medida também engloba a revitalização do terminal de transportes da praça do Nordestino.

As intervenções contam com apoio da Polícia Militar, para proporcionar maior segurança nas operações, e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp), com a pintura dos abrigos de ônibus e de meios fios. Além disso, novas sinalizações horizontais e verticais foram implantadas no local.

O secretário da SMT, Pedro Boaventura, explica a importância da ação para os usuários do transporte coletivo. “Além da requalificação do terminal do Nordestino, disciplinando o ponto de táxis, também estamos promovendo uma ação preventiva contra o transporte clandestino”, afirmou.

Boaventura explica ainda que a ação de combate ao transporte clandestino se estende também ao ponto de ônibus da avenida Getúlio Vargas junto ao prédio da Receita Federal e na avenida Senhor dos Passos próximo ao supermercado Todo Dia.

O chefe da Divisão de Tráfego da SMT, Rafael Estrela, informa que as ações também implicam na limitação do acesso ao terminal de transporte do Nordestino somente para ônibus, táxis e caminhões que utilizem as áreas de carga e descarga devidamente sinalizadas.