Bom Jesus da Lapa: Policiais são sequestrados e mortos após ataque

Os soldados da Polícia Militar Gilberto Lemos Silva Júnior, de 28 anos, e Everton Oliveira de Santana, 26 anos, foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (23), em Bom Jesus da Lapa, na região oeste da Bahia. Eles foram sequestrados por bandidos que invadiram a cidade na noite de domingo (22) e tentaram explodir três agências bancárias.

Cerca de 20 homens, armados com fuzis, participaram da ação, que durou cerca de trinta minutos. Eles tentaram explodir as agências do Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, mas foram impedidos pelos policiais. Houve intensa troca de tiros, e no confronto um policial foi atingido na perna e no quadril. Um dos bandidos morreu no local após ser baleado.

Os criminosos se espalharam pela cidade, e parte do grupo efetuou vários disparos para o alto, atingindo alguns móveis, porém nenhum morador ficou ferido.

Policiais perseguiram os bandidos, que abandonaram um veículo cheio de explosivos, armas e munições, e ainda queimaram outros carros pelo caminho para bloquear as estradas que dão acesso à cidade. A polícia segue em busca dos criminosos na manhã desta segunda-feira (23).

Gilberto Lemos Silva Júnior fazia parte da coorporação há um ano e sete meses, e Everton Oliveira de Santana, há um ano e oito meses. A Polícia Militar emitiu uma nota lamentando a morte dos policiais. O policial ferido, identificado como soldado Cardoso, 40 anos, foi socorrido para o hospital de Bom Jesus da Lapa.

A Polícia Militar emitiu uma nota de pesar na manhã de hoje, lamentando a morte dos policiais. Leia na íntegra:

"NOTA DE PESAR

É com doloroso pesar que a Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a perda dos policiais militares Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior que morreram nesta madrugada (23), no município de Bom Jesus da Lapa, durante o desempenho da nobre missão de proteger a sociedade baiana.

Os policiais impediram bravamente um roubo a banco no centro da cidade e trocaram tiros com um grupo de criminosos. Um terceiro policial militar que integrava a guarnição ficou ferido e o quadro de saúde dele é estável. Os soldados Everton e Gilberto foram levados como reféns e assassinados covardemente pelo grupo criminoso.

O soldado Gilberto Lemos Silva Júnior, 28 anos, integrava há um ano e sete meses as fileiras da corporação e o soldado Everton Oliveira de Santana, 26 anos, há um ano e oito meses.

A Polícia Militar está enlutada e compartilha com as famílias e amigos a dor da perda de dois irmãos de farda, ao tempo que informa a adoção de todas as medidas operacionais para identificar e prender os autores deste crime".