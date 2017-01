Jovem tem 80% do corpo queimado depois de negar relação sexual a namorado

O corpo de uma jovem de 18 anos foi queimado pelo namorado depois que ela se negou a manter relações sexuais com ele, no último domingo (22). Michael de Andrade Ribas, de 28 anos, é acusado de atear fogo na namorada, que está internada em estado grave com 80% do corpo queimado. O caso aconteceu na cidade de Vacaria, a 240 quilômetros da capital Porto Alegre.

Além do corpo da jovem, parte da casa em que o casal mora também pegou fogo e foi destruída pelas chamas. A vítima foi socorrida por parentes de Michael, que também residem no local. Eles chegaram a tentar apagar as chamas com um banho de chuveiro.

A jovem foi encaminhada a um hospital da cidade e segue internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A previsão é de que a garota seja transferida para uma unidade da capital gaúcha.

Depois de fugir de casa, o namorado precisou pedir atendimento médico por conta de queimaduras nas pernas e costas. Entretanto, ao notar que a polícia estava no hospital, acabou fugindo da unidade.