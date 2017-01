Recadastramento do Cartão Via Feira para estudantes é feito pela internet

Os estudantes que desejam garantir a meia-passagem no transporte coletivo urbano devem efetuar o recadastramento do cartão Via Feira pela internet, acessando site da empresa através do www.viafeira.com.br e clicar no link (recadastramento estudantil 2017). Aqueles que ainda não têm e pretendem adquiri-lo devem se dirigir à sede da Viafeira munidos de documentos pessoais e comprovante de matrícula. O cadastramento é com biometria facial, o que evita o uso indevido no momento do registro do débito da passagem.

Para revalidar o cartão, o estudante precisa ter em mãos o comprovante de matricula referente ao ano letivo 2017 e documentos pessoais. Após a conclusão do processo, os estudantes receberão um protocolo, que deverá ser anotado no verso do comprovante de matrícula.

O procedimento online propicia maior comodidade, rapidez e conforto para o estudante. O documento deve ser entregue em um dos pontos de coleta, que são os terminais de transbordo Central, Sul e Norte, ou a sede da Viafeira, localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 165, bairro Kalilândia. Os terminais funcionam todos os dias das 5h à 0h, e a sede da Via Feira, das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A confirmação da revalidação ocorrerá em um prazo de cinco dias, a contar da data da entrega do comprovante de matrícula no ponto de coleta. O recadastramento começou desde o dia 27 de dezembro do ano passado e segue até o mês de março.

O abatimento de 50% no valor da passagem só será assegurado ao estudante que possuir o cartão. Ele poderá utilizá-lo em um único mês até 90 passagens. E mesmo que não utilize o total dos créditos carregados, o estudante não perderá seus créditos. Enquanto tiver saldo, o benefício é garantido.

Caso tenha o cartão roubado ou perdido, o beneficiado poderá solicitar o bloqueio, e o Via Feira fará a substituição por um outro com o saldo remanescente contabilizado até a data da solicitação do bloqueio.

Têm direito ao cartão Via Feira para meia passagem os alunos de escolas das redes privada, municipal e estadual, além de universidades, faculdades e cursinhos pré-vestibular.