Número de beneficiários de planos de saúde cai 1,4 milhão em 2016

Nesta segunda-feira (23), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, durante o exercício de 2016, os planos de saúde perderam 1,4 milhão de beneficiários. Foi o segundo ano consecutivo de retração no setor. Em dezembro de 2016, fo órgão calculou a perda de 5.161 de usuários de planos.

Para a ANS, o movimento é reflexo da crise econômica que causou a queda do PIB nacional. Neste cenário, o desemprego teve alta, superando a casa de 12 milhões. Neste sentido, o órgão explica que muitos dos desempregados perderam o plano de saúde corporativo e deixaram de compor a lista de beneficiários de planos privados.

Apesar de ter sido registrada queda no número de beneficiários de planos de assistência médica, a quantidade de pessoas que tem acesso a planos odontológicos cresceu 3,8% em 2016. Ao todo, 22 milhões de pessoas terminaram o ano com plano odontológico, cerca de 815 mil a mais do que no ano anterior.