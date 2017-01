Anitta anuncia que vai sair em trio sem cordas no Carnaval de Salvador

A cantora Anitta anunciou na segunda-feira (23), que vai sair em um trio sem cordas no Carnaval de Salvador 2017. De acordo com a artista ela vai animar os foliões "pipoca" no circuito Barra-Ondina, na sexta-feira, dia 24 de fevereiro.

“Olha só, eu tenho um recado para vocês, uma novidade, meu bloco vai sair no Carnaval de Salvador. É na sexta-feira de carnaval, 20h, e é sem corda. Vai ser incrível”, disse a cantora. Anitta também convidou o público para partipar da "Melhor Segunda Feira do Mundo", ensaio de verão da banda Harmonia do Samba, onde ela se apresenta nesta segunda-feira.

A Casa do Sol fica em um trecho do circuito da folia, de frente pro mar. Uma multidão esteve no local para ver a cantora Anitta.

A artista, que também participou do Revéillon de Salvador, falou sobre como se sente bem na capital baiana. “Eu sempre falo para todo mundo que Salvador é minha segunda casa, eu me sinto bem aqui. Eu me sinto um pouco baiana porque eu acho que a energia aqui da Bahia é muito parecida com a do Rio. Aqui o baiano tem uma coisa parecida com o carioca, então eu me sinto muito em casa quando estou aqui”, disse.

Em 2015, a cantora puxou um trio pela primeira vez e comandou a festa dos foliões do bloco "D+/Eu Vou". No mesmo ano, ela também se apresentou em um camarote durante a folia baiana, e fez participação em um trio infantil ao lado de Carla Perez.