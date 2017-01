IEL divulga vagas de estágio para Feira de Santana

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou as vagas de estágio para Feira de Santana, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Os interessados deverão realizar o cadastro no site do IEL e se candidatar à vaga. As oportunidades estarão disponíveis no site até que o número máximo de candidatos por vaga seja atingido.