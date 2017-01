'Moana' assume liderança em ranking de bilheteria no Brasil

Moana - Um mar de aventuras", nova animação da Disney, assumiu a liderança no ranking brasileiro de bilheteria em sua terceira semana de exibição. O filme levou 499 mil pessoas aos cinemas neste fim de semana, e arrecadou R$ 7,7 milhões, segundo a empresa de monitoramento ComScore.

A produção desbancou "Assassin's creed", que caiu para a quarta colocação, com 341 mil espectadores e R$ R$ 5,9 milhões de faturamento. À sua frente, o nacional "Minha mãe é uma peça 2" segue em segundo lugar, com público de 476 mil pessoas e R$ 7,6 milhões arrecadados; "xXx: Reativado" estreou em terceiro lugar, com 419 mil espectadores e R$ 7,4 milhões.

A lista segue com "La la land - Cantando estações" (R$ 4 milhões), "Os penetras 2" (R$ 2,4 milhões), "Passageiros" (R$ 1,5 milhões), "Eu fico loko" (R$ 939 mil), "Sing" (R$ 640 mil) e "Os saltimbancos trapalhões" (515 mil). Os números são referentes ao período entre a última quinta (19) e este domingo (22).

Em "Moana", uma adolescente polinésia de 16 anos navega pelo Oceano Pacífico para cumprir a missão de salvar a ilha onde vive de uma maldição que drena a vida no lugar. A princesa, "durona" e sem interesse romântico na história, marca uma mudança na Disney, que se esforça para modernizar seus personagens.

O filme já arrecadou US$ 509 milhões em todo o mundo e é cotado a indicações ao Oscar.