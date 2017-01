Incêndio destroi bancas de madeira que ficam amontoadas na Estação Nova

Um incêndio destruiu na manhã desta terça-feira bancas de madeira usadas exposição para exposição de produtos na Feira da Estação Nova e que ficam amontoadas no mesmo local quando a feira não está em funcionamento.

O fogo começou por volta de 8 da manhã, mas foi rapidamente controlado, com a chegada dos bombeiros e o auxílio de moradores que ajudaram a controlar o incêndio para que não atingisse as residências vizinhas.

Apenas uma casa, mais próxima do calor, chegou a sofrer danos, tendo o muro rachado.

Ainda não há confirmação sobre a causa do incêndio.

A Feira da Estação Nova é um caso grave de falta de higiene e a manutenção das barracas de forma permanente no local é um dos exemplos disso. Em vídeo de 2013 mostrei o estado do local numa segunda-feira, já que a limpeza não é feita após a feira do domingo.