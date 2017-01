Rui Costa assume (e faz bem) desinteresse pelo esqueleto do Centro de Convenções

O governador Rui Costa tem a peculiaridade (virtuosa) de ser mais franco em suas respostas do que o grosso de seus colegas políticos.

Assim foi agora quando disse que não tem demanda para o Centro de Convenções em Feira e que vai cuidar do de Salvador (e mesmo lá, o governo não está dando conta de resolver o problema).

Ou seja, se alguma outra solução não for providenciada o triste esqueleto que já consumiu boa quantidade de dinheiro e tempo de propaganda de promessas políticas de Jaques Wagner e Zé Neto continuará como está, pois é evidente que Rui Costa não colocará um centavo ali.

No que não se pode condená-lo. Sempre digo que o governo do estado tem débito com Feira de Santana. Mas colocar dinheiro numa fantasia não ajudará em nada a reduzir este déficit.

Falta Rui Costa aplicar a mesma sinceridade ao aeroporto de Feira de Santana, lenda que ele ajudou a criar, pilotando avião no simulador da Azul e participando do voo inaugural da rota Feira-Campinas, que durou só quatro meses. Tanto ou mais inviável do que o Centro de Convenções, o aeroporto, que nas reiteradas promessas governistas teria até voos noturnos, é concedido à UTC, da Lava Jato, e não consegue sequer ter uma pista que garanta a descida da aeronave em seu voo único semanal.