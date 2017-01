Governo altera datas de inscrição do Fies e ProUni; veja mudanças

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que as datas de inscrição para novas vagas de contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para bolsas de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni) foram alteradas.

Por meio de nota, o MEC esclareceu na noite da última segunda (23) que as mudanças se deram em razão de questões técnicas dos sistemas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet

Veja abaixo as novas datas:

Financiamento Estudantil (Fies)

Inscrições: 7 a 10 de fevereiro

Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação de universidades particulares.

Como funciona: Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal.

Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que o número de novos contratos do Fies no ano de 2017 vai ser, no mínimo, o mesmo que em 2016.

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Inscrições: 31 de janeiro a 3 de fevereiro

Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de bolsas de estudo em cursos de graduação em universidades particulares.

Como funciona: Os estudantes podem selecionar até duas opções de cursos; o sistema seleciona os aprovados segundo a nota do Enem, considerando os pesos específicos de cada opção. As bolsas oferecidas podem ser parciais ou integrais.

Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC.