Prefeitura envia nota dizendo que incêndio não aconteceu na feira-livre da Estação Nova

Em relação ao incêndio que destruiu na manhã desta terça-feira (24) bancas de madeira usadas exposição para exposição de produtos na Feira da Estação Nova e que ficam amontoadas no mesmo local quando a feira não está em funcionamento, a prefeitura divulgou no final da tarde uma nota informando que o "incêndio aconteceu em um terreno particular e não atingiu a feira-livre".

O fogo começou por volta de 8 da manhã, mas foi rapidamente controlado, com a chegada dos bombeiros e o auxílio de moradores que ajudaram a controlar o incêndio para que não atingisse as residências vizinhas.

Leia a noita na íntegra:

Um incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira, 24, em um terreno particular ao lado da feira-livre da Estação Nova destruiu duas barracas de grande porte e estruturas de madeira e lona, que ficavam armazenadas no local. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - que disponibilizou três carros pipa, duas caçambas e uma retroescavadeira - e da Defesa Civil Municipal. Ninguém saiu ferido.

Segundo o que foi apurado pela Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, o proprietário do terreno armazenava no local barracas de aluguel - estruturas que eram locadas por comerciantes e usadas na feira-livre, principalmente para a venda de carnes. Uma feirante, identificada como Emília Santana da Silva, residia no local do incêndio.

O chefe da Divisão de Feiras Livres da Settdec, Cristiano Gonçalves, informa que tanto esta feirante, como os demais comerciantes de carnes do local, já estão cadastrados no Centro Comercial da Estação Nova, conhecido como Galpão de Carnes, que será inaugurado no mês de março. "Com isso, eles não precisarão mais alugar essas estruturas de barracas para o comércio de carnes, além de passarem a dispor de um local com toda a higiense, conforto e padronização que o trabalho exige".

O coordenador da Defesa Civil, Pedro Américo, diz que a estrutura da feira-livre não foi comprometida. "Somente um imóvel que fica ao lado do terreno teve a parede atingida. A estrutura não foi comprometida, mas faremos a análise quanto a fiação", pontuou. A Secretaria de Serviços Públicos iniciou logo pela manhã a remoção dos destroços e limpeza do local.