Após um mês, só 10% dos estudantes recadastraram cartão Via Feira

Nem 10% dos estudantes que usam o cartão Via Feira para ter direito a meia passagem fizeram o recadastramento obrigatório, após quase um mês do início do processo que se estende por três meses e vai até 31 de março. Segundo as empresas, até o momento mais de 3 mil alunos foram recadastrados. O recadastramento começou em 27 de dezembro e o número estimado é de 38 mil pessoas com direito a meia passagem estudantil.

A Via Feira orienta que o aluno não deixe o recadastramento para a última hora. Caso não seja feito o recadastramento, os cartões serão bloqueados e novos créditos não poderão ser adquiridos.

RECADASTRO

Para o recadastramento o procedimento é acessar o site da Via Feira, www.viafeira.com.br, e ter em mãos o comprovante de matrícula original referente ao ano letivo de 2017 e documentos pessoais.

Após a conclusão do processo, o estudante receberá um protocolo que deverá ser anotado no verso do comprovante de matrícula. Este comprovante de matrícula deve ser entregue em um dos pontos de coleta, que são os terminais de transbordo central, sul e norte, ou na sede da Via Feira, na Rua Osvaldo Cruz, nº 165, bairro Kalilândia.

A confirmação da revalidação ocorrerá em um prazo de até cinco dias, a contar da data da entrega do comprovante de matrícula no ponto de coleta.

Os terminais ficam abertos das cinco horas da manhã à meia noite todos os dias, inclusive nos finais de semana. E a sede da Via Feira, funciona de segunda a sexta feira, das 7 às 17 horas.

CARTÕES NOVOS

Estudantes que pretendem adquirir o cartão pela primeira vez devem se dirigir à sede da Via Feira com os documentos pessoais, e comprovante de matrícula do ano letivo de 2017 para fazer o cadastramento com biometria facial, que serve para evitar o uso indevido por terceiros.

RECARGA

A recarga do cartão pode ser feita em todos os terminais de transbordo, Central, Sul e Norte, na sede da Via Feira e também em mais de 36 lugares. É possível ter acesso à lista da rede credenciada, através do site http://www.viafeira.com.br/ rede-credenciada .