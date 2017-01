Santaluz: Homem é morto dentro de ambulância após ser baleado horas antes

Um homem foi morto quando estava em uma maca de uma ambulância em Santaluz, na região sisaleira do estado. Antes, a vítima, identificada como “Diacho”, tinha sido baleado em uma tentativa de homicídio no distrito de Pereira, a 63 quilômetros da sede do município.

O caso ocorreu na noite desta terça-feira (24). Segundo o site Notícias de Santaluz, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 19h30, e a vítima foi executada já por volta das 23h. Testemunhas contaram que após saberem que o homem tinha sobrevivido e que seria socorrido, os criminosos surpreenderam a vítima.

Eles teriam se aproveitado que o condutor da ambulância preferiu não seguir viagem temendo um ataque. Com o carro ainda na porta da residência da vítima, os acusados se aproximaram e efetuaram três disparos. O homem, já estava bastante ferido, morreu no local. Até o momento não há informações sobre o paradeiro dos atiradores nem das causas do homicídio.