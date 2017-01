Pai e filho são flagrados com quase meia tonelada de maconha em Jequié

Pai e filho foram flagrados com 446 kg de maconha em um caminhão quando passavam no km-677 da BR-116, em Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da cidade mineira de Salinas e tinha como destino Maceió, em Alagoas.

A PRF informou ainda que, ao abordar o caminhão onde a dupla seguia, o motorista disse que não estava transportando nenhuma carga. Ainda assim, os agentes resolveram revistar os compartimentos e encontraram 19 fardos de maconha.

O homem, de 53 anos, e o filho dele, de 24, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e levados para a delegacia de Jequié.