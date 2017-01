UPB: duas chapas disputam eleição que acontece nesta quarta-feira

A nova diretoria da União dos Municípios da Bahia (UPB) será escolhida nesta quarta-feira (25). A votação começará às 9h e será encerrada às 17h, sendo que o resultado sairá a partir das 18h. O pleito acontece no auditório Lomanto Júnior, na sede da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Concorrem na eleição duas chapas: Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa, e Luciano Pinheiro (PDT), de Euclides da Cunha. O eleito comandará o órgão no biênio 2017/2018.

As eleições serão presididas por uma comissão eleitoral composta por ex-prefeitos indicados em uma assembleia geral. A Comissão Eleitoral é composta por ex-prefeitos dos municípios associados: Railton de Oliveira Ramos, de Itagi; Wilson Paes Cardoso, de Andaraí; e Lenildo Alves Santana, de Ibicaraí.