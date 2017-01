Prefeitura surpreende demolindo casas em lagoa

Uma ação da secretaria de Meio Ambiente pegou de surpresa na madrugada desta terça-feira pessoas que tinham construído casas dentro de área pertencente à lagoa do Pindoba, aquela dos fundos da Uefs. Um trator demoliu aproximadamente 20 casas sem aviso prévio. As casas tinham gente dentro, dormindo, naturalmente, devido ao horário.

Quando amanheceu os moradores e vizinhos fizeram um protesto fechando a Transnordestina, devido à forma de execução da demolição, sem que as pessoas tivessem a oportunidade de esvaziar e deixar as casas.

O secretário Sérgio Carneiro justificou à TV Subaé, que registrou o caso, que quem estava ali sabia que se tratava de invasão e que nesta condição não havia obrigação de comunicar antes.

Obrigação legal pode não haver. Respeito à dignidade das pessoas e à condição em que vivem, deve haver sim. “Ah – dirão – se avisasse logo se formaria um cordão humano que impediria a ação. Logo algum demagogo botaria um trampolim político na lagoa sem água, para barrar a saída dos invasores”.

Talvez. Muito provável, até.

Bom seria encontrar o meio termo, que permitisse a desocupação sem agressão a quem foi morar naquela depressão do relevo que um dia foi lagoa, já na periferia da cidade.

Mas está feito e não seremos nós, que sempre lamentamos o descaso dos dirigentes municipais com os cursos d’água naturais da cidade, que vamos fazer do caso um cavalo de batalha.

Porém, é preciso ressaltar que, quando as pessoas ocupam áreas que não poderiam ocupar, fazem isso porque contam com a omissão do governo. Se não contassem com os olhos vendados do poder público não iriam se arriscar a ter sua residência demolida. Invasões ocorrem também porque estas áreas de proteção ambiental são de proteção só no papel. O permanente abandono – as áreas não são nem demarcadas – é um poderoso incentivo aos invasores.

Isso vai mudar a partir de agora? A secretaria de Meio Ambiente terá além desta medida de força adotada ontem, iniciativas positivas de restauração e preservação? Porque se não tiver, novas invasões virão, dos mesmos ou de novos.