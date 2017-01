Escrivão da Polícia Civil é morto a tiros na BR-101; circunstância do crime é desconhecida

O escrivão da Polícia Civil José Carlos Teixeira de Araújo foi morto a tiros por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira (25), na BR-101, no trecho de São José da Vitória, Sul do estado.

O agente, que estava de folga, foi encontrado fora do carro (placa não identificada) e não teve nenhum pertence roubado. De acordo com o Correio, as circunstâncias da morte são desconhecidas, mas a polícia investiga se José Carlos desceu do veículo para conversar com alguém e acabou sendo morto.

O corpo da vítima foi levado para Itabuna pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). José Carlos era lotado na Delegacia de Jussari, mas prestava serviços para a 6ª Coordenadoria de Polícia no Interior (Coorpin/Itabuna). A motivação e autoria do crime serão investigadas pelo delegado André Aragão.