As mulheres identificam a agressão física, mas desconhecem outros tipos de violência

Muitas mulheres não sabem que são vitimas de agressão. Esse é um alerta da coordenadora do Centro de Referência à Mulher Maria Quitéria (CRMQ), Maria Luiza Coelho.

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e tipifica 5 tipos de agressão: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

“Muitas mulheres, no entanto, não sabem que são vítimas, de violência sexual. Não entendem que possuem direito ao seu corpo, que podem dizer que não querem uma relação sexual com seu parceiro. Obrigar a mulher a ter relação sexual caracteriza estupro”.

Sobre a violência patrimonial, “tirar dinheiro da mulher, quebrar instrumentos de trabalho, queimar roupas, isso também é violência”, pontua Maria Luiza.

“As mulheres identificam mais facilmente a agressão física, mas desconhece outros tipos de violência doméstica, que acontecem de forma mais sutil”.

No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos; o parceiro (marido, namorado ou ex) é o responsável por mais de 80% dos casos reportados, segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado.

Apesar dos dados alarmantes, muitas vezes, essa gravidade não é devidamente reconhecida, graças a mecanismos históricos e culturais que geram e mantêm desigualdades entre homens e mulheres e alimentam um pacto de silêncio e conivência com estes crimes.

Na pesquisa Tolerância social à violência contra as mulheres (Ipea, 2014), 63% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, que “casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família”. E 89% concordam que “a roupa suja deve ser lavada em casa”, enquanto que 82% consideram que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”.

Para a coordenadora do CRMQ, o acolhimento é a forma mais eficaz de retirar a mulher da situação de violência.

“No Centro contamos com psicólogas, assistentes sociais, advogada e pedagoga para acolher essas mulheres. Lá elas irão buscar a compreensão sobre o problema que está vivendo e fortalecer a autoestima. Por sermos uma sociedade machista, elas precisam romper vários preconceitos para buscar ajuda”.

O CRMQ ajuda as mulheres a compreender que a situação de violência não é algo natural.

“Agredir outra pessoa não é natural, passa do limite de uma convivência sadia. A partir dessa consciência elas se posicionam. Muitas voltam para o parceiro com outra postura e outras não conseguem mais conviver com o agressor, rompendo o relacionamento”.

Perfil – Cerca de 1.300 mulheres são atendidas pelo Centro de Referência à Mulher Maria Quitéria (CRMQ). 80% são evangélicas, negras e não possuem autonomia financeira.

“Essas mulheres são dependentes dos companheiros, o que torna difícil o rompimento da relação, pensam primeiro nos filhos. Nós trabalhamos para que a mulher enxergue essa situação para tomar seus posicionamentos. Não dizemos: denuncie. Ela que deve tomar essa posição. Também as encaminhamos para cursos, como forma de fortalecer a autonomia financeira”.

Rede de proteção – Além do CRMQ, Feira de Santana conta com uma rede completa de apoio à mulher em situação de violência. A Delegacia da Mulher funciona 24h, há o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Casa abrigo e da Ronda Maria da Penha.

“Esse local é destinado a mulheres que estão correndo risco de morte e não possuem um local para ficar. Então nossa cidade dispõe, diferente de outras cidades da Bahia, de uma estrutura conjunta de apoio às mulheres que sofrem violência”.

O CRMQ funciona na rua Paris, nº 97, bairro Santa Mônica. Telefone: (75)3616-3433.