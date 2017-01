Nome mais cotado para o STF defende submissão feminina e é contra casamento gay

Dono de pensamentos conservadores, como o de submissão da mulher ao marido e de que casamentos homoafetivos deturpam o conceito de família, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, é o nome mais cotado para assumir a vaga deixada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki.

"A mulher deve obedecer e ser submissa ao marido"; "casais homoafetivos não devem ter os mesmos direitos dos heterossexuais; isso deturpa o conceito de família"; "o casamento de dois homens ou duas mulheres é tão antinatural quanto uma mulher casar com um cachorro", são frases que estão contidas em um artigo escrito pelo nome mais cotado à indicação do presidente Michel Temer. Esse artigo faz parte do livro "Tratado de Direito Constitucional" (2012), coletânia organizada pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes, pelo advogado Carlos Valder e por Ives Gandra (pai).

No livro, Martins filho revela que é contra decisões do Supremo como o reconhecimento da união homoafetiva e a liberação das céluas-tronco embrionárias para pesquisa. O presidente do TST também é contrário ao divórcio, à distribuição de pílulas anticoncepcionais pela rede pública e ao aborto.