Feira de Santana realiza 1º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável

Com abertura prevista para o dia 14 de fevereiro, no Teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o 1º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável de Feira de Santana terá como tema central “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, que abordará as 17 macrometas definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Elaborado pela Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, o evento, presidido pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, consta do Projeto Feira 2030, que se destina a olhar a cidade e suas complexidades dentro de uma perspectiva de futuro.

Com este viés, “ as palestras foram estrategicamente pensadas e serão mediadas por estudiosos comprometidos com as demandas relacionadas às novas tecnologias e recursos alternativos, a exemplo das questões voltadas a energias renováveis”, revelou o secretário Antônio Carlos Borges Júnior, da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Entre os palestrantes, destacam-se o superintendente da Sudene, Marcelo Neves, o diretor do World Watch Institute (WWI Brasil), Eduardo Athayde, que versará sobre “Modelos de Cidades de Energias Renováveis; e o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar(Absolar), Rodrigo Lopes Samaia, que discorre sobre “Perspectivas da Energia Solar Como Fator do Desenvolvimento Local”.

O evento, que será aberto com amplo debate sobre “Agenda Global 2030” — Objetivos Para o Desenvolvimento Sustentável”, mediado pelo diretor da ONU/PNUD, Didier Trebucq, será encerrado com a fala do prefeito José Ronaldo de Carvalho, sobre os "Termos de Cooperação ao Desenvolvimento Municipal".