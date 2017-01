Festival Roda de Boteco acontece entre 10 de março e 2 de abril

A 3ª edição do Roda de Boteco, em Feira de Santana, vai movimentar bares e botecos entre os dias 10 de março e 02 de abril. Os estabelecimentos competem pela preferência do público, que prova petiscos feitos especialmente para o evento. O lançamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 24, na sede do Senac, bairro Kalilândia, reunindo seus apoiadores.

O Roda de Boteco é um festival gastronômico e cultural que busca incentivar a criatividade culinária e a melhoria da qualidade do atendimento dos bares participantes. O secretário de Cultura, Edson Borges, e os diretores de Evento, Naron Vasconcelos, e Turismo, Graça Corderiro, estiveram no evento representando o Governo Municipal.

O público poderá votar por meio de cédulas que ficarão à disposição nos bares. Serão avaliados os quesitos melhor tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene do local. O mais importante é o tira-gosto, e sua pontuação equivale a 50% da nota total. O atendimento fica em segundo lugar, com a nota valendo 30%, seguido por higiene e temperatura da bebida, com a pontuação valendo 10% cada. A premiação será em troféu.

Além de eleger as casas, o Roda de Boteco também premia os melhores garçons, eleitos por voto popular. O garçom mais votado ganhará R$ 1.000,00; o segundo R$ 750,00; e o terceiro receberá R$ 500,00. Além da premiação em dinheiro também ganham troféu.

“Feira de Santana é uma cidade com uma variedade gastronômica muito rica. O Município também abraça o Roda de Boteco por entender que esse é um projeto de credibilidade e que tem se fortalecido, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou Graça Cordeiro, que esteve representando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior.