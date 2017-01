Fernando Torres e Carlos Martins fazem transição na Sedur

Os projetos de mobilidade urbana e habitação popular estão entre as prioridades de Fernando Torres, novo secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia ( Sedur). Fernando Torres reafirmou seu compromisso durante solenidade de transição, ocorrida na tarde desta quarta-feira (25), no CAB, em Salvador.

"A Sedur da Bahia é destaque nacional na elaboração e execução de projetos, principalmente na área de mobilidade", disse o secretário.

Torres assume a Sedur que era comandada por Carlos Martins. "Fernando temos o melhor quadro de servidores do estado da Bahia trabalhando na Sedur. Deixei a secretaria com a sensação do dever cumprido, mas sei reconhecer que a Sedur também estará em boas mãos", reconheceu o ex-secretário.

Os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia participaram da solenidade de transição.