Mais que um jogo: em dia de homenagem à Chape, Brasil vence Colômbia com gol de Dudu

“Vamo, vamo, Chape!”. Com menos gente do que se esperava, mas a emoção de presenciar os sobreviventes da tragédia que chocou o mundo, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 no estádio Nilton Santos.

O jogo obviamente não teve o caráter competitivo que as seleções, completas e num torneio, poderiam mostrar. Talvez tenha servido para Tite observar melhor jogadores como Dudu, autor do gol, ou confirmar a impressão sobre Rodrigo Caio e Geromel, dupla de zaga já convocada antes e de ótima atuação no amistoso.

O público, altamente clubista, presenciou uma atuação desentrosada e por vezes atrapalhada. As trocas de abraços e afagos entre brasileiros, colombianos e sobreviventes valeram a noite. Era o que importava.

O telão do estádio Nilton Santos pareceu envergonhado, anunciou bem rapidinho as 18.695 pessoas presentes para o amistoso de apoio à Chapecoense. A carga à venda era de 40 mil. A renda de R$ 1.219.675,00 será destinada ao clube catarinense, que vai repassar às famílias das vítimas do acidente aéreo do último dia 29 de novembro.

O Brasil voltará em campo nos dias 23 e 28 de março, contra Uruguai (Montevidéu) e Paraguai (São Paulo), respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Tite vai anunciar seus 23 convocados no início de março, dessa vez com atletas de times espalhados pelo mundo. A Colômbia jogará nas mesmas datas diante de Bolívia (casa) e Equador (fora).